"Üble Hinterlassenschaften" in Wartehäuschen im oberfränkischen Naila (Landkreis Hof): Ein bislang unbekannter Täter hat mit dem Verrichten seiner Notdurft dafür gesorgt, dass das Marxgrüner Wartehäuschen am Bahnhof wegen nicht mehr begehbar ist. Ein Zeuge hatte des Unterstellplatzes am Dienstag (7. Juli 2020) der Polizei Naila gemeldet.

Die Polizei berichtet von mehrfachen "üblen Hinterlassenschaften" und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu dem Vorfall und dem unbekannten Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Naila Hinweise unter der Telefonnummer 09282/97904-0 entgegen.

