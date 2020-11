Berg vor 1 Stunde

Corona-Regeln

Auf Rückweg von "Querdenker"-Demo: Fränkische Polizei geht gegen Maskenverweigerer vor

Die Verkehrspolizei Hof hat am Samstag mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht am Autohof Berg festgestellt. Die Maskenverweigerer befanden sich auf dem Rückweg von der "Querdenker"-Demonstration in Leipzig.