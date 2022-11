Aufmerksame Mitarbeiter eines Supermarktes im Kreis Hof konnten am Montag (7. November 2022) einen groß angelegten Ladendiebstahl verhindern. Die Täter hatten jedoch eine dreiste Masche genutzt und flüchteten anschließend filmreif.

Gegen 18.30 Uhr verließ eine bislang unbekannte Frau mit einer Rolltasche den Laden in der Hofer Straße in Oberkotzau, ohne für die eingepackten Waren zu bezahlen. Eine Verkäuferin nahm die Verfolgung auf und konnte die Kundin auf dem Parkplatz bei einem dort wartenden Auto einholen. Die Mitarbeiterin entriss der Unbekannten die Rolltasche und versuchte ihr verständlich zu machen, dass die Waren bezahlt werden müssten.

Kundin wusste angeblich nicht, dass sie Einkauf bezahlen muss

Daraufhin stieg ein ebenfalls unbekannter Mann aus dem Wagen aus und erklärte der Mitarbeiterin, dass die Kundin kein Deutsch verstehen würde und nicht gewusst habe, dass sie die Waren bezahlen müsse. Der Mann bot an, die Waren zu bezahlen und ging zusammen mit der Mitarbeiterin zurück in Richtung des Supermarkts.

Kurz bevor sie den Eingang erreichten, startete einer der beiden im Auto verbliebenen unbekannten Männer den Motor und fuhr an. Der erste Mann rannte daraufhin zurück zum Fahrzeug und sprang in das bereits losfahrende Auto. Die vier Personen flüchteten anschließend die Hofer Straße entlang in Richtung Hof. Trotz einer Fahndung gelang dem "Diebesquartett" die Flucht, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet.

Beim Warten auf die verständigte Polizeistreife entdeckte eine Mitarbeiterin schließlich noch eine weitere Rolltasche sowie eine Filztasche, die beide "prall gefüllt" und zur Abholung versteckt abgestellt waren. "Wäre der Diebstahl geglückt, hätte der Entwendungsschaden knapp 400 Euro betragen", meldet die Polizei.

Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl in Oberkotzau

Die Diebin und ihr Begleiter werden folgendermaßen beschrieben:

Die unbekannte Frau ist etwa 65 Jahre alt, 1,50 Meter groß, hat eine kräftige Figur und trug zum Tatzeitpunkt ein Kopftuch mit Blümchenmuster;

Der unbekannte Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat einen Vollbart, nackenlanges Haar und laut Polizei ein südländisches Aussehen;

Die Gruppe flüchtete in einem Mazda mit französischen Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolfoto)