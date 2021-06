Naila: Zweiter Corona-Ausbruch in Gemeinschaftsunterkunft

Impfbereitschaft unter den Bewohnern niedrig

unter den Bewohnern Testpflicht für Asylbewerber gefordert

gefordert 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof wieder auf über 50 gestiegen

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Naila im Landkreis Hof ist es erneut zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Bereits im vergangenen Oktober gab es einen solchen Vorfall. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz vergangenen Freitag noch bei 24 lag, stieg die Zahl in der Folge des Ausbruchs am Dienstag auf 54,9 (Stand: 01.06.2021).

Corona-Ausbruch in Nailer Gemeinschaftsunterkunft: Über die Hälfte der Bewohner ist infiziert

Aktuell sind in der Gemeinschaftsunterkunft 33 von den insgesamt 63 Bewohnern mit dem Coronavirus infiziert, das bestätigte das Landratsamt Hof am Dienstag. Alle Bewohner seien aber getestet worden, hieß es weiter. Die FDP fordert eine Testpflicht in Unterkünften.

"Eine Testpflicht für Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften ist zumutbar und sollte dort auch durchgeführt werden zumindest bis es eine ausreichende Impfquote erreicht wird. Es ist unverständlich, dass wir Kinder in Schulen richtigerweise zweimal wöchentlich testen aber in Gemeinschaftsunterkünften nicht", kommentierte Klaus Horn, Kreisvorsitzender der FDP Hof Land, das Geschehen. "Zum einen widerspricht dies dem Gleichbehandlungsgrundsatz, zum anderen ist das auch zum Schutz der Bewohner angezeigt", so Horn weiter.

Die Impfbereitschaft unter den Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft ist gering. Von den insgesamt 63 Bewohnern haben mittlerweile alle ein Impfangebot bekommen, aber nur einer ließ sich daraufhin impfen. Weitere acht Bewohner haben mittlerweile eine Impfbereitschaft gezeigt, das bestätigte das Landratsamt im Gespräch mit inFranken.de. Der Kreis FDP will über ein Impfangebot hinausgehen und Impfteams vor Ort einsetzten.

Angst vor Abschiebung: Geflüchtete in Naila sollen mehr Vertrauen bekommen

"Zum anderen bedarf es intensiver Sozialarbeit zur Vertrauensbildung, wie uns zu Ohren gekommen ist, gibt es unter Flüchtlingen die 'Angst', dass Geimpfte schneller abgeschoben werden. Hier muss man gezielt möglicher Desinformation mit vertrauensbildender Sozialarbeit entgegensteuern", so der Kreis FDP.

Landrat Oliver Bär bleibt trotz der zuletzt ansteigenden Zahlen positiv. "Diese Zahlen gilt es einzuordnen. Für das Infektionsgeschehen in einer Region macht es einen großen Unterschied, ob neue Fälle getrennt voneinander auftreten oder in einer Einrichtung", berichtet er.

"Ganz generell befinden wir uns auf einem guten Weg – dies hat sich auch in der Entwicklung der Inzidenzzahlen in den letzten Wochen widergespiegelt. Dies wiederum beruht insbesondere auf der zunehmenden Immunisierung aufgrund der in der Relation gesehen hohen Impfzahlen. Wir werden den Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften erneut verstärkt ein Impfangebot machen", so Bär. Die Impfquote im Hofer Land nach Erstimpfungen liegt damit aktuell bei 56,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Impfquote der impffähigen über 16-Jährige liegt bei 64,9%. Die Zweitimpfquote liegt aktuell bei 23,0%.

