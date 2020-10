Corona-Fälle in Unterkünften in Naila und Landkreis Hof: In einer Asylbewerber-Unterkunft und in einem Seniorenwohnheim gab es jeweils einen positiven Corona-Fall. Das berichtet das Landratsamt Hof.

In der Asylbewerber-Unterkunft wurde ein Bewohner positiv getestet. Insgesamt zählen 76 Bewohner und der Hausmeister zu den Kontaktpersonen. Alle wurden unter Quarantäne gestellt und werden getestet.

Ausbruch in Seniorenheim im Landkreis Hof

Auch im Falle des Seniorenwohnheims im Landkreis Hof wurde ein Bewohner positiv getestet. Seine Kontaktpersonen werden derzeit noch ermittelt. Alle 29 Bewohner derselben Station sowie die Mitarbeiter werden am Mittwoch (21. Oktober) getestet.

