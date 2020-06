Volltrunken ins Krankenhaus: Zwei jugendliche Mädchen trafen sich am Mittwoch (24. Juni) am Untreusee. Dort fingen die 15- und 16-Jährige an, hochprozentigen Alkohol zu trinken. Die beiden hatten sich allerdings nicht unter Kontrolle.

Die 16-Jährige betrank sich so stark, dass ihre Freundin den Rettungsdienst rufen musste. Als die Sanitäter eintrafen, war die 16-Jährige nicht mal mehr ansprechbar. Sie versorgten die Betrunkene und brachten sie ins Klinikum. Bei der 15-Jährigen führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch: Bei ihr wurde deutlich über ein Promille gemessen.

Die Beamten verständigten die volljährige Schwester des Mädchens, die sie abholte und nach Hause brachte. Wie die beiden Mädchen an den starken Alkohol kamen, ist bisher noch nicht bekannt.

