Seit Anfang Dezember haben Krippen und Kindergärten im Landkreis Hof die Möglichkeit, Pooltests in ihren Gruppen durchzuführen. „Aktuell beteiligen sich 30 von 61 Einrichtungen, etwa 1.500 Kinder werden in 90 Pools getestet“, so Thomas Sonntag, Fachaufsicht Kindertagesstätten im Landkreis. Bislang seien laut Sonntag die Testungen in den Kitas durchweg problemlos verlaufen, wie das Landratsamt Hof mitteilt. Das System entspreche in weiten Teilen dem, welches u. a. bei allen Grundschulen eingesetzt wird.

Die Tests werden den Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Kindertagesstätten können selbst entscheiden, wie die Tests durchgeführt werden: durch die Eltern vor Ort, durch Erzieherinnen oder die Kinder selbst.

Anschließend werden die Tests durch einen Fahrdienst ins Labor gebracht. Das Ergebnis steht spätestens in der gleichen Nacht fest, sodass die Eltern morgens vor Beginn des Kindergartens durch die Kitas über das Ergebnis informiert werden können.

Sollte ein Pool positiv getestet werden, so müssen die Eltern ihre Kinder nochmals selbst zu Hause testen und die Probe im Kindergarten abgeben. Das Test-Set inklusive Beschreibung bekommen die Familien von den Kindertageseinrichtungen. Über einen QR-Code können die Familien dann selbst die persönlichen Ergebnisse abrufen.

Sollten sich weitere Kindertageseinrichtungen aus dem Landkreis Hof an den Pooltests beteiligen wollen, können sie sich bei Thomas Sonntag unter 09281 57-247 informieren.