Am vergangenen Dienstag (13. März 2023) veröffentlichte der Hofer Wärschtlamo Çetin Samat ein 15-sekündiges Video in den sozialen Medien, das hohe Wellen schlug und mittlerweile von fast 10.000 Menschen gesehen wurde. Es zeigt einen Lkw, der Samat zufolge mit geschätzten 30 Kilometern pro Stunde und damit viel zu schnell durch die Hofer Fußgängerzone brettert. Mit dem Video möchte Samat seine Mitmenschen warnen. Warum das ihm zufolge auch dringend notwendig sei, erklärt er jetzt im Gespräch mit inFranken.de.

Hofer Wärschtlamo warnt vor Rasern: besonders für Kinder gefährlich

Es sei keineswegs das erste Mal gewesen, dass er so etwas beobachtet habe, wie er jetzt gegenüber inFranken.de berichtet. "Das kommt öfter vor, ich hab auf meinem Handy einen ganzen Ordner mit solchen Sachen", erzählt er. Immer wieder käme es demnach vor, dass "diese Altstadt-Raser" mit "schätzungsweise 30 Sachen" durch die Fußgängerzone fuhren - und das, obwohl dort eigentlich nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt sei. Eine Gefahr, vor allem für Kinder, wie Samat findet.

"Lasst euch nicht von Altstadt und von Fußgängerflair ablenken", warnt er deshalb jetzt in seinem Beitrag. Denn "jeden Moment" könne ein Auto oder ein LKW mit "überhöhter Geschwindigkeit" auftauchen und einen, wenn man nicht aufpasst, "umfahren". Daran müsse man "immer denken, wenn man in der Fußgängerzone unterwegs ist" und eben besonders "auf die Kinder aufpassen".

Mit dem Video wolle er deshalb nun ein Bewusstsein für die drohenden Gefahren in der Hofer Innenstadt schaffen, um so möglicherweise Schlimmeres verhindern zu können. "Zeigt dieses Video euren Verwandten und Freunden, auch allen, die kein Facebook haben", fordert er deshalb in seinem Beitrag. Bei der Polizei habe er die Raser-Problematik nach eigenen Angaben bereits gemeldet.

