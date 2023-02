Hof: Heiratsantrag in der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Narhalla

"Überraschend": Prinz Daniel I. hält um die Hand von Prinzessin Cataharina I. an

hält um die Hand von an Angehörige ahnten nichts: "Damit habe ich null gerechnet"

In der Prunksitzung der Hollfelder Faschingsgesellschaft e.V. hielt Prinz Rainer II. am Samstag (4. Februar 2023) um die Hand seiner Angebeteten an. Doch das sollte nicht der einzige Hochzeitsantrag an diesem Tag bleiben. Auch das frisch gebackene Prinzenpaar des 1. HKG Narhalla e.V., Catharina Firlei und Daniel Dürrschmidt, sorgte in der Prunksitzung ihres Vereins für einen Gänsehautmoment. Der Faschingsprinz machte seiner Angebeteten im voll besetzten Festsaal der Hofer Freiheitshalle einen Antrag. Die Freunde filmten den emotionalen Moment mit. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet Firlei, wie sie diesen besonderen Tag erlebt hat.

Faschingsprinzessin überrascht: Festsaal in Hofer Freiheitshalle wird zur Location für einen Hochzeitsantrag - "vor mir auf die Knie gegangen"

Im Oktober 2022 sei der Vorstand des Vereins Narhalla in Hof auf die beiden zugekommen, und hätte gefragt, ob sie das neue Prinzenpaar verkörpern möchten: "Ich kenne das ganze drumherum, ich bin seit knapp 30 Jahren im Verein, Daniel kannte das nicht", erläutert Firlei. Deshalb habe die Entscheidung auch bei Dürrschmidt gelegen, nach kurzer Bedenkzeit habe der jetzige Faschingsprinz zugestimmt. Damals wusste das Paar noch nicht, dass die Prunksitzung am 4. Februar 2023 so besonders werden würde.

In der Prunksitzung der Narhalla Hof hielt der Faschingsprinz um die Hand seiner Prinzessin an.

"Der ganze Tag war sehr angenehm, wir sind ruhig in den Tag gestartet. Ich wurde ab 15 Uhr hergerichtet, mit Haare machen und Schminken, dann ging um 19 Uhr die Prunksitzung los", berichtet Firlei. Das neue Prinzenpaar habe seinen eigenen Einmarsch erhalten: "Es war ein aufregender und spannender Abend." Am Ende der Prunksitzung habe ihr Freund Dürrschmidt plötzlich neben ihr auf der Bühne gestanden, in der Hand ein Mikrofon. "Ich habe ihn gefragt, warum er ein Mikrofon hat und er meinte nur: 'Ich möchte mich nochmal bei dem geilen Publikum bedanken'. Ok super, mach das, dachte ich mir", so die Faschingsprinzessin. Doch das, was dann kam, habe sie nicht erwartet: "Überraschend ist er vor mir auf die Knie gegangen."

Firlei habe nicht nur der Antrag, sondern auch das Verhalten ihres Verlobten überrascht: "Daniel ist eigentlich nicht der Typ Mensch für so etwas. Wir hatten ausverkauftes Haus, 400 Leute waren da, plus die Aktiven. Dass er das macht, damit habe ich null gerechnet." Eltern, Geschwister und Freundinnen seien ebenfalls vor Ort gewesen, doch keiner von ihnen habe geahnt, was Dürrschmidt vorhatte. Firlei vermutet, dass nur der Vorstand davon wusste. "Ich habe erstmal einen symbolischen, gelben Ring bekommen, passend zu meinem Kostüm, den richtigen darf ich mir noch aussuchen", berichtet die Faschingsprinzessin.

