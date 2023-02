Wie die Stadtwerke Hof Holding GmbH berichtet, habe sie zwei neue Ladesäulen am Theaterparkplatz in der Kulmbacher Straße in Betrieb genommen. Mit insgesamt vier Ladepunkten à 22 kW erweitert die Station das öffentliche Ladenetz.

Gegenüberliegend, am Bahnhof Neuhof, befinden sich zwei weitere Ladeplätze. Somit bietet der Bereich rund um das Theater Platz für das Laden von sechs Elektrofahrzeugen.

Im gesamten Stadtgebiet stehen Elektrofahrern nun also acht Ladesäulen der Stadtwerke Hof zur Verfügung.

Als Partner beim Ausbau der Elektromobilität in Hof steht den Stadtwerken der Ladeverbund+ zur Seite.

Ziel des Ladeverbund+ ist es eine einheitliche und flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu schaffen.

Der Zusammenschluss von rund 65 Stadt- und Gemeindewerken und dem Ladeverbund+ ermöglicht den Kunden einen durchgängig günstigen Tarif.

Stromkunden der Stadtwerke Hof dürfen sich also freuen: mit Registrierung der Kundennummer in der Ladeverbund+ App reduziert sich der Preis noch einmal.

Aber auch ohne Stromvertrag sowie als Spontankunde sind die Ladesäulen nutzbar.