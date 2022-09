Misshandlung in Hof: Am Samstagnachmittag (10. September 2022) meldete sich ein Zeuge, berichtet die Polizei. Er habe beobachtet, wie ein Mann ein Kind in einem Sportgeschäft in der Lorenzstraße körperlich misshandelt hat.

Gegenüber der Polizei erläuterte der Zeuge genau, was er beobachtet hatte.

Kleinen Jungen in Geschäft misshandelt: Täter zeigt kein Schuldbewusstsein

Demnach habe der Tatverdächtige mit einer Frau und zwei Kindern das Sportgeschäft besucht. In dem Geschäft habe der etwa 50 Jahre alte Mann lautstark geäußert, dass er von dem etwa acht Jahre alten Kind genervt sei. Kurz danach habe er dem Jungen absichtlich Schmerzen zugefügt.

Als das Kind dem Mann die Hand gab, habe er dessen Arm auf den Rücken gedreht und einen Finger ruckartig umgebogen. Der Junge habe dabei sichtlich Schmerzen gehabt.

Als der mutige Zeuge den Tatverdächtigen zur Rede stellte, habe dieser pampig und ohne Schuldbewusstsein reagiert. Die Frau sowie die beiden Kinder hätten stark eingeschüchtert gewirkt und trauten sich offensichtlich nicht, einzugreifen.

Polizei sucht nach gewalttätigem Mann: So wurde er beschrieben

Da zwischen dem Vorfall und der Mitteilung bei der Polizei einige Zeit verstrichen war, konnten die Beteiligten am Tatort nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt deshalb derzeit gegen Unbekannt wegen Körperverletzung.

Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen:

etwa 50-jähriger Mann

vermutlich deutsche Staatsangehörigkeit

etwa 180 cm groß

korpulent

mit kurzen, zurückgekämmten Haaren

trug eine Brille

Das Alter der beiden Kinder dürfte etwa 8 bzw. 14 Jahre sein. Weitere Zeugen der körperlichen Misshandlung im Sportgeschäft in Hof werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.