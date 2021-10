Gegen 10.15 Uhr am Donnerstag (21.10.2021) fuhr ein Mann in Hof an der Saale mit seinem Containerfahrzeug auf der Kulmbacher Straße von der Schützenstraße kommend stadtauswärts.

Der Haken, der für den Einzug des Containers bestimmt ist, stand nach oben weg. Deshalb blieb der Lastwagen an einer Eisenbahnbrücke hängen. Durch den Hebeleffekt wurde das Führerhaus des Lastwagens nach oben gegen die Brücke gedrückt und dadurch stark eingedrückt.

Hof: Containerfahrzeug bleibt an Eisenbahnbrücke hängen - Mehrere Verletzte Personen

Wegen der massiven Einwirkung auf den Kopf des Fahrers war dieser offensichtlich in desorientiertem oder sogar bewusstlosem Zustand. Der Lastwagen rollte zunächst noch etwa 30 Meter weiter und kam vor einer Mauer des nahegelegenen Hotels zum Stehen. Daraufhin rollte er aufgrund des Gefälles zurück in Richtung eines Imbisses, prallte gegen einen Eingangsbogen und zerstörte diesen.

Aus unerfindlichen Gründen fuhr der Lastwagen nochmal los und stieß nach 25 Metern gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Glücklicherweise stieß der Lastwagen gegen keinen der zahlreichen Gäste des Imbisses und auch nicht gegen andere Fußgänger.

Insgesamt wird der Schaden auf etwa 100.000 Euro beziffert. Nach Prüfung der Brücke durch einen Sachverständigen entstand an dieser kein bedeutender Sachschaden. Der Bahnverkehr war zu keiner Zeit beeinträchtigt.