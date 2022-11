Dreister Diebstahl im Seniorenheim: Ein bislang unbekannter Eindringling hatte es in einer Einrichtung in Hof auf Wein und verschiedene Lebensmittel abgesehen.

Gegen 19.30 Uhr verschaffte sich der Mann am Mittwoch (9. November 2022) verbotenerweise Zutritt zu einem Altersheim in der Enoch-Widman-Straße, ging laut Polizei "scheinbar zielgerichtet" in die Gemeinschaftsküche im ersten Stock und stahl aus dem dortigen Kühlschrank eine Flasche Weißwein, eine Packung Käse sowie zwei Bananen.

Dieb stiehlt aus Hofer Seniorenheim und entkommt

Als Angestellte ihn entdeckten, flüchtete er nach draußen und verschwand in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden beträgt rund 15 Euro, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet.

Die Polizei beschreibt den Einbrecher folgendermaßen:

Er ist etwa 30 Jahre alt,

ungefähr 1,80 Meter groß,

hat eine schlanke Figur sowie ein hageres Gesicht mit hervorstehenden Wangenknochen,

er hat lockiges Haar sowie einen Dreitagebart,

bekleidet war er mit einer Jogginghose, schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen,

außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Polizeiinspektion Hof zu melden.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa (Symbolfoto)