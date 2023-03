Geroldsgrün: Polarlichter über Oberfranken gesichtet

"Relativ selten" : Leiter der Sternwarte Hof äußert sich

: Leiter der Sternwarte Hof äußert sich "Sonnenaktivität": So entsteht das Naturschauspiel

In der Nacht auf Montag (27. Februar 2023) war es möglich, Polarlichter in Oberfranken zu erblicken. Das Naturschauspiel sei im Süden Deutschlands "relativ selten", erklärt Daniel Völkel, Leiter der Sternwarte Hof. Ihm ist es gegen Mitternacht gelungen, ein beeindruckendes Foto über Geroldsgrün zu machen. Gegenüber inFranken.de, erklärt er, dass die Leuchterscheinungen nur "schwierig vorhersagbar" sind und verrät, ob man sie in den nächsten Tagen noch einmal beobachten kann.

Sternwartenleiter schießt spektakuläres Polarlicht-Foto - "nicht unbedingt an Jahreszeiten geknüpft"

Der Hauptauslöser für Polarlichter sei die Sonnenaktivität, erklärt Völkel. Im Norden Deutschlands seien diese farbigen Lichter häufiger zu beobachten - beispielsweise an der Nordseeküste sei man "näher am Polarlicht-Oval dran". Das habe also "geometrische Gründe". Ein starker "Ausbruch auf der Sonne", bei dem Teilchenströme beschleunigt würden, könne das Oval aber dann in Richtung Süden weiterschieben.

Maximal zwei bis drei Tage vor der Erscheinung von Polarlichtern könne das Naturschauspiel angekündigt werden. "Es ist schwierig vorhersagbar", so der Leiter der oberfränkischen Sternwarte. Die Leuchterscheinungen seien auch "nicht unbedingt an Jahreszeiten geknüpft". Für den Fall, dass Interessierte das Spektakel selbst einmal mit der Kamera oder dem Handy aufnehmen möchten, hat Völkel einen Tipp: "Mit bloßem Auge ist es schwer, etwas zu sehen", auf dem Kamerabild erkenne man die Lichter eher. Auf dem Handy könne man beispielsweise eine längere Belichtung einstellen. Das Foto könne dann zwar etwas unscharf werden, aber die Leuchterscheinungen seien besser zu sehen.

Auf die Frage, ob in dieser Woche noch einmal Polarlichter über Oberfranken bewundert werden können, antwortet Völkel: "Höchstwahrscheinlich nicht." Genau könne man es aber nie sagen. Das Foto, das er in der Nacht auf Montag (27. Februar 2023) über Geroldsgrün geschossen hat, sei das Beste in dieser Woche gewesen. Er habe es mit einer Canon EOS 6D und dem Sigma 14mm Objektiv (Belichtungszeit 20 Sekunden bei ISO1600) aufgenommen.

Auch interessant: Spektakulärer Anblick: Polarlichter über Deutschland zu sehen