+++ Münchberg: Tödlicher Motorradunfall an der A9-Auffahrt - Biker stirbt nach Zusammenstoß mit Auto +++

Tödlicher Motorrad-Unfall in Oberfranken: Am Ostermontag (10. April 2023) ist an der Auffahrt zur A9 bei Münchberg-Süd in Landkreis Hof ein Auto mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Biker erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei Münchberg auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr. Ein Auto fuhr vom Pendlerparkplatz Nürnberg-Süd in die Staatsstraße ein und wollte anschließend auf die Autobahn 9 in Richtung München abbiegen.

A9-Auffahrt Münchberg-Süd: Motorrad kollidiert mit Auto - Fahrer stirbt, Sozia schwer verletzt

Dabei übersah der Autofahrer nach ersten Informationen ein aus der Gegenrichtung kommendes Motorrad. Das Kraftrad, das mit zwei Menschen besetzt war, prallte frontal in die Seite des Autos.

Trotz des Einsatzes zahlreicher Rettungskräfte und zweier Rettungshubschrauber kam für den Motorradfahrer jede Hilfe zu spät, er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Seine Sozia kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Staatsstraße war zeitweilig komplett gesperrt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Auch in Mittelfranken hat sich am Nachmittag ein Motorrad-Unfall mit Todesfolge ereignet: Auf der B2 bei Ellingen ist eine Motorradfahrerin infolge der Kollision mit einem Auto tödlich verunglückt.