Die Mitteilung über eine Person mit Schusswaffe in einer Bank hat am Donnerstag (13. April 2023) in der Altstadt von Hof für einen Polizeieinsatz mit Sonderausrüstung gesorgt. Das teilt die Polizeiinspektion Hof mit.

Gegen 11.30 Uhr erreichte die Polizei ein Anruf. Durch einen Übermittlungsfehler ging man zunächst von einer Person aus, die sich mit einer Pistole in einer Bank befindet. Dementsprechend rüsteten sich die eingesetzten Polizist*innen mit Schutzausrüstung aus und näherten sich so der Bank.

Hof: Missverständnis sorgt für Aufregung in der Altstadt

Wie sich vor Ort schnell herausstellte, handelte es sich jedoch nicht um einen Überfall in einer Bank, sondern vielmehr saßen drei Kinder mit einer Spielzeugpistole auf einer solchen.

Ein 13-Jähriger hatte sich in einem Geschäft eine Soft-Air-Pistole gekauft und diese gleich ausprobiert. Diese funktionierte jedoch nicht so richtig und der Junge hantierte an dieser herum. Dabei löste sich ein Schuss und ein Kügelchen traf einen bislang unbekannten Passanten. Der Junge entschuldigte sich sofort und der Getroffene ging nach einem kurzen Wortwechsel weiter. Die Spielzeugpistole war ordnungsgemäß als solche sowohl farblich als auch in ihrer Größe erkennbar.

Die Polizeiinspektion Hof bittet Menschen, die durch das Hantieren mit der Spielzeugpistole beeinträchtigt wurden, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

