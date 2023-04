Ein 57-Jähriger war am Donnerstag (13. April 2023) gegen 9.05 Uhr mit seinem Auto auf der B15 von Rehau kommend in Richtung Hof unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam dem Autofahrer zwischen den Ausfahrten Kautendorf und Döhlau in einer Rechtskurve ein Lkw mit einem orangen Führerhaus und silbernem Kippauflieger entgegen.

Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, verlor der Lkw einen unbekannten Gegenstand, welcher auf der Frontscheibe des Autos aufschlug. Dabei wurde sowohl die Scheibe als auch das Dach des Autos massiv beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Lkw verliert unbekannten Gegenstand auf B15 - Auto massiv beschädigt

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rehau unter der Telefonnummer 09283/8600 zu melden.

