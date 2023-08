Privates Jean-Paul-Museum im Landkreis Hof

Zwischen Hof, Wunsiedel und Hof kannst du das private Jean-Paul-Museum Joditz finden. Joditz bei Köditz (Landkreis Hof) war die Jugendheimat des oberfränkischen Schriftstellers. Doch was gibt es in dem Museum zu sehen? Und wie sah das Leben Jean Pauls aus?

Kurzbiographie zu Jean Paul und alles rund um das Museum

Jean Paul trug den bürgerlichen Namen Johann Paul Friedrich Richter. Er wurde am 21. März 1763 in Wunsiedel geboren und verstarb am 14. November 1825 in Bayreuth. Jean Paul war ein oberfränkischer Schriftsteller und Dichter, der zu seiner Zeit erfolgreicher war als die heute als Klassiker geltenden Literaten Goethe und Schiller. Da er seine Jugend in Joditz verbrachte, wurde ihm hier auch ein Museum gewidmet. Jean Paul selbst nannte Joditz seinen "geistigen Geburtsort". Von seinem zweiten Lebensjahr an verbrachte der Sohn eines Pfarrers insgesamt elf Jahre in Joditz. Diese Zeit war für ihn die glücklichste Zeit in seinem Leben; auch, wenn er unter ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Seine Lebenserfahrungen flossen maßgeblich in sein schriftstellerisches Werk ein.

Das Museum in Joditz befindet sich in dem ehemaligen Pfarrgarten. Du kannst den Ort betrachten, an dem früher einmal das Gartenhäuschen stand, welches Jean Paul "Lusthäuschen" nannte. Sein Vater widmete sich dort den Sonntagspredigten, während die Kinder ihre Grammatiklektionen lernten. Wo früher das Gartenhäuschen stand, wurde im Jahr 1893 ein Weberhäuschen gebaut. In den Räumen des Museums kannst du dich über wichtige Personen, das Leben und das Werk des Dichters informieren.

Im unteren Trakt sowie in der Scheune werden vor allem seine Kindheitsjahre im Pfarrhof mit der Landwirtschaft dokumentiert. Das Obergeschoss widmet sich vor allem dem Leben des erfolgreichen Autors mit seinen Kuriositäten und seiner Vorliebe zum Bier. Im Museum kannst du ganz in die Welt des Jean Paul eintauchen. Das private Jean-Paul-Museum wird von dem Ehepaar Schmidt geführt. Hier die wichtigsten Daten zum Museum:

Webseite : http://www.jean-paul-museum.de/

: http://www.jean-paul-museum.de/ Adresse : Schlegelweg 2, 95189 Joditz

: Schlegelweg 2, 95189 Joditz Telefon : 09295 8188

: 09295 8188 Öffnung: Ganzjährig nach Vereinbarung

Werke des Schriftstellers und der Jean-Paul-Weg

Das Museum hat nahezu alle Erstausgaben des Dichters ausgestellt. So gibt es in der Handbibliothek über 700 Titel mit weit über 1.000 Bänden. Im November 2001 ist der erste Band mit dem Titel "Traumwelt" in der Schriftenreihe des Museums erschienen. Im Herbst 2002 wurde der zweite Band der Buchreihe vorgestellt. Er trägt den Titel "Jean Paul und Italien, von Dieter Richter. Mit einem imaginären Reiseführer von Jean Paul Friedrich Richter".

Ein Ausschnitt aus seinem Roman "Die unsichtbare Loge" gibt dir einen guten Einblick in das literarische Schaffen Jean Pauls: "Nimm uns in dein Blumen-Eden auf, gib unsern Träumen einen irdischen Boden, damit sie vor uns spielen, und sei so dämmernd schön wie eine Vergangenheit. Heute zogen wir ein, und unser Vorreiter war ein spielender Schmetterling, den wir vor uns von einer Blumen-Station auf die andere trieben. - Und der Weg meiner Feder soll auch über nichts anderes gehen. Der heutige Morgen hatte die ganze Auenthaler Gegend unter ein Nebelmeer gesetzt. Der Wolkenhimmel ruhte auf unseren tiefen Blumen aus. Wir brachen auf und gingen in diesen fließenden Himmel hinein, in welchen uns sonst nur die Alpen heben. An dieser Dunst-Kugel oben zeichnete sich die Sonne wie eine erblassende Nebensonne hinein; endlich verlief sich der weiße Ozean in lange Ströme - auf den Wäldern lagen hangende Berge, jede Tiefe deckten glimmende Wolken zu, über uns lief der blaue Himmelzirkel immer weiter auseinander, bis endlich die Erde dem Himmel seinen zitternden Schleier abnahm und ihm froh ins große Angesicht schauete ..."

Bedeutsame Romane des Schriftstellers sind neben "Die unsichtbare Loge" unter anderem "Schulmeisterlein Wutz", "Siebenkäs" und "Hesperus". Eine Besonderheit ist der nach ihm benannte Jean-Paul-Weg, der vom Ausgangspunkt Joditz aus nach Hof und weiter nach Schwarzenbach a.d. Saale führt. Der Weg spielt dabei auf die Lebensstationen an, die Jean Paul in seinem Leben gegangen ist. Insgesamt zieht sich der Jean-Paul-Weg 200 Kilometer durch Franken. Hast du das Museum in Joditz besucht, würde sich hier eine Wanderung auf dem Jean-Paul-Weg ideal anbieten. Der Weg ist mit immer wiederkehrenden grünen Ovalen sowie dem Konterfei Jean Pauls eindeutig markiert.

Fazit

Jean Paul war einer der bedeutsamsten Schriftsteller seiner Zeit und kann auch heute noch als literarischer Geheimtipp angesehen werden. Das private Museum in Joditz befindet sich auf dem ehemaligen Pfarrhof. Dich erwartet Wissenswertes über sein Leben und Werk sowie Erstausgaben.

