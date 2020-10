Zogen die Haßfurter Hawks im ersten Testspiel auf die Eishockey-Landesligasaison gegen den ESV Burger in der Verlängerung noch knapp den Kürzen, so drehten sie im Rückspiel am Sonntagabend den Spieß nun um. Das "ich bin sehr zufrieden" von Trainer Zdenek Vanc nach dem 13:4-Kantersieg war deshalb verständlich. ESC Haßfurt - ESV Burgau 13:4 (2:1, 7:1, 4:2)

Einzig mit der Anfangsphase, die wahrlich nicht auf ein Torfestival hindeutete, haderte der Tscheche etwas. "Das war nicht das, was ich sehen wollte", so Vanc, der wie die 154 Zuschauer sogar einen 0:1-Rückstand nach einem verwandelten Penalty durch Burgaus David Ballner mitansehen musste. "Ich wollte eigentlich von der ersten Sekunde an dominieren und das Tempo diktieren. Aber die ersten fünf Minuten war Burgau die bessere Mannschaft." Dies änderte sich jedoch recht schnell. Nach dem Ausgleich von Jan Trübenekr (12.) sowie der erstmaligen Führung durch Daniel Hora in dessen erster Partie für die Hawks in dieser Vorbereitung (17.), nahmen die Hausherren nach dem ersten Seitenwechsel die Zügel in die Hand.

Spätestens nachdem Lucas-Andreas Thebus auf 3:1 erhöht hatte (27.), ging es Schlag auf Schlag: Christian Masel (29.), Timo Zürcher (37./37.), Kevin Faust (37.), Daniel Hora (38.) und erneut Lucas-Andreas Thebus (39.) ließen den "Eisbären", für die einzig Bence Makovics erfolgreich war (33.), kaum noch Luft zum Atmen. Mit einem 4:2 im Schlussabschnitt (Torschützen für die Hawks waren Jan Trübenekr, Clemens Müller, Kapitän Christian Dietrich bei seinem ersten Einsatz sowie Kevin Faust) wurde das Ergebnis nicht nur verwaltet, sondern noch in die Höhe geschraubt. "Es kam allmählich auf unsere Seite und wir haben dann gespielt, was mir vorschwebt. Wenn so viele Treffer fallen, geht es auch lockerer im Kopf", analysierte Zdenek Vanc den höchsten Vorbereitungssieg der Hawks seit Jahren.

Am Freitagabend gastieren nun die "Luchse" des EC Lauterbach im Stadion am Großen Anger (19.30 Uhr), ehe am Sonntagabend das Rückspiel im hessischen Lauterbach folgt. Es ist das letzte Testspiel vor dem Rundenstart am 16. Oktober gegen den EV Pegnitz.

Statistik des Spiels

ESC Haßfurt: Dietz, Jung - Hora, Thebus, Stahl, Marx, Hertwich, Faust, Finzel, C. Müller, P. Müller, Hartmann, Pribyl - Stach, Masel, Trübenekr, Lang, Tobola, Dietrich, Zürcher / Schiedsrichter: Reitz/Bösl / Zuschauer: 154 / Tore: Trübenekr (2), Hora (2), Thebus (2), Zürcher (2), Faust (2), C. Müller, Masel, Dietrich / Strafzeiten: Haßfurt 4 / Burgau 18.