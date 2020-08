Feuerwehreinsatz in Haßfurt: Unter dem Einsatzstichwort "Küchenbrand" sind die ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Haßfurt am Montagnachmittag (24. August 2020) zu einem Einsatz in der Straße "Langer Rain" gerufen worden. Kurz vor 14.30 Uhr waren Bewohner im Erdgeschoss des dortigen Gebäudes auf eine Rauchentwicklung in der Küche aufmerksam geworden.

Wahrscheinlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, wie die Feuerwehr vermutet, brannte eine Steckdosenleiste, die hinter einem Hochschrank angebracht war. "Dem couragierten Verhalten eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand", sagte die Haßfurter Kommandantin Julia Volpert, die auch als Einsatzleiterin fungierte.

Nachbar kann Brand mit Feuerlöscher löschen

Mit einem Pulverlöscher gelang es dem Nachbarn, das Feuer zu löschen, noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Diese bauten den Schrank anschließend ab und suchten mit der Wärmebildkamera nach eventuell versteckten Glutnestern.

Neben einem guten Dutzend ehrenamtlicher Haßfurter Feuerwehrler war auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes vor Ort. Das junge Paar, das in der betroffenen Wohnung lebt, kam mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

