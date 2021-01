Ein Jogger ist im Landkreis Haßberge unterwegs, als in plötzlich ein Hund angreift.

Der verletzte Mann erstattet nun Anzeige gegen die Hunderhalterin.

Königsberg: Nicht der erste Angriff des Hundes

Am Dienstagmittag (05.01.21) joggte der 35-Jährige auf dem Flurbereinigungsweg zwischen Römershofen und Königsberg (Landkreis Haßberge). Dort war ebenfalls eine Frau mit ihrem Hund unterwegs. Als der Mann vorbeijoggen wollte, riss sich der Hund von der Leine los und biss ihm in den Oberschenkel und zerrte an seiner Kleidung, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilt. Der verletzte Jogger verlangte die Personalien der Hundebesitzerin und erfuhr, dass dies nicht der erste Vorfall mit dem weiß-braunen Bernhardiner war. Da der Mann eine Bisswunde und Hämatome am linken Oberschenkel erlitt, erstattete er Anzeige gegen die Hundehalterin.

Im Landkreis Bamberg gab es vor kurzem ebenfalls einen Hundeangriff auf einen Jogger.