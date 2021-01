Vor diesem Hintergrund meldet das Gesundheitsamt Haßberge über den Jahreswechsel 77 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 1849 (Stand: 1. Januar 2021, 12 Uhr). 1493 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Aktuell 316 Personen sind mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 20 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon zwei auf der Intensivstation . 40 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 431 Personen. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 238,2 (Stand: 1. Januar, 14 Uhr). So weit berichtet das Landratsamt Haßberge.