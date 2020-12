Der Schreck war groß für eine 44-jährige Frau am frühen Samstagabend, als sie nach dem Einkaufen zu ihrem Auto ging. Während ihrer Abwesenheit hatte das Familienauto, ein VW Touran, durch einen technischen Defekt angefangen zu brennen. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr in dem Pkw.

Bevor die Fahrerin den Brand gegen 19.40 Uhr bemerkte, war sie noch ohne irgendwelche Probleme von einem Stadtteil aus zu einem Lebensmittel-Discounter nach Hofheim in die Ringstraße gefahren. Nach dem Absetzen des Notrufs wurde durch die Integrierte Leitstelle Schweinfurt (ILS) die Freiwillige Feuerwehr Hofheim alarmiert, die binnen weniger Minuten mit 15 Mann am Einsatzort eintraf. Im Schnellangriff wurde der Schmorbrand rasch gelöscht und anschließend das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester untersucht. Neben diversen Teilen im Motorraum wurde auch die Windschutzscheibe beschädigt. Einsatzleiter und Kommandant Karlheinz Vollert geht von einem Kurzschluss an der Autobatterie als Brandursache aus. Vor Ort war ebenfalls eine Streife der Bereitschaftspolizei Würzburg, deren Beamte derzeit die örtlichen Polizeiinspektionen bei ihren Aufgaben unterstützen.

Besonders dankbar zeigte sich die Fahrerin gegenüber zwei jungen Frauen, die ebenfalls den Brand auf dem Parkplatz bemerkten und mit dem in ihrem Fahrzeug mitgeführten Pulverlöscher bereits das Löschen begannen, ehe die Feuerwehr eintraf. "Es ist schön zu sehen, dass es heutzutage noch Menschen gibt, die anderen in ihrer Not uneigennützig zur Seite stehen", sagt die 44-Jährige. Die beiden "guten Geister" hatten genauso schnell, wie sie halfen, den Ort des Geschehens wieder verlassen, ohne dass die Frau den beiden richtig danken konnte. "Zumindest den Wiederbeschaffungswert für einen neuen Feuerlöscher hätte ich den beiden gerne ersetzt", so die Besitzerin des Unglücksautos.