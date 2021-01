Seit nunmehr fast einem Jahr befindet sich Deutschland im Bann der Covid-19-Pandemie . Es gibt kaum ein Thema, das die Menschen mehr beschäftigt als die Corona-Krise beziehungsweise die von der Regierung verhängten Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie .

Bürger in zwei Lager gespalten

Aufgrund unterschiedlicher Ansichten zur Pandemie und zu den aktuellen Einschränkungen sind die Bürger in zwei Lager gespalten: Auf der einen Seite stehen diejenigen, die die Bedrohung der Menschen durch das Virus sehen und die Maßnahmen der Regierung unterstützen. Auf der anderen Seite finden sich diejenigen wieder, die eine differenzierte Meinung zur Gefährlichkeit des Virus haben und die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen kritisieren.

Dies war nun Thema der Mahnwache in Herzogenaurach : Was führt dazu, dass eine derart konträre Sichtweise zum Thema Covid-19 besteht? Was sind die Gründe für die Spaltung der Gesellschaft und wie wirkt sich diese auf unser aller Leben aus?

Zu der angemeldeten und durch das Ordnungsamt genehmigten Versammlung sind nach Polizeiangaben ungefähr 60 Bürger aus Herzogenaurach und der näheren Umgebung erschienen. Die Redner sowie anschließende spontane Redebeiträge von Versammlungsteilnehmern versuchten, Gründe, Auswirkungen und Lösungen der Spaltung zu beleuchten.

Familien und Freundschaften

Konsens der Versammlung war, dass diese überwunden werden muss. Egal wie jeder einzelne zum Thema "Covid-19" und zu den erlassenen Maßnahmen steht, sollte dies nicht dazu führen, dass ein Keil in die Gesellschaft getrieben wird und Familien, Freundschaften oder sonstige Kontakte dadurch zerstört werden. red