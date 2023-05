Rund 80 Einsatzkräfte von Polizei, BRK und Feuerwehren, dazu zahlreiche Spürhunde und ein Rettungshubschrauber - mit diesem Großaufgebot wurde am Samstag (13. Mai 2023) nach einem vermissten Mann aus Markt Maroldsweisach im Kreis Haßberge gefahndet. Am Ende löste sich das Rätsel um seinen Verbleibt wie ganz von selbst auf.

Eigentlich klagte der Mann über gesundheitliche Schwierigkeiten, wie der BRK Haßberge auf seiner Facebook-Seite berichtete. Als ein Rettungswagen samt Notärztin vor seinem Haus standen, bekam er wohl aber Panik - und machte sich aus dem Staub. Auch wegen seines Gesundheitszustandes wollten die anwesenden Helfer nicht auf die freiwillige Rückkehr des mutmaßlich Kranken warten und alarmierten umgehend die Polizei. Die Sorge, dass er akut medizinische Hilfe benötige, war zu dem Zeitpunkt groß.

Mann erschrickt vor Notärztin - und flüchtet sich in den Wald

So einfach war der Verschwundene jedoch nicht aufzufinden. Deshalb startete man eine großangelegte Fahndung nach dem Mann in den Wäldern rund um Markt Maroldsweisach. Die Leitung der Suche übernahm die Polizei Ebern, und es wurden sogar ein Rettungshubschrauber und eine Suchhundestaffel angefordert. Insgesamt wurden 13 Suchgebiete in der bewaldeten Gegend ausgewiesen, und die 18 Flächensuchhunde sowie die vier Mantrailer nahmen umgehend die Fährte auf.

Eine heiße Spur lieferte schließlich ein Augenzeuge, der den Mann in der Nähe eines Waldgebietes bei Altenstein erspäht hatte. Dadurch konnte das Suchgebiet massiv eingegrenzt werden. Zum Einsatz kam nun vor allem die Hündin Basra, die die Spur des Vermissten über mehrere Kilometer hinweg verfolgen konnte.

Doch der Vermisste kam den Rettern schließlich zuvor. Um 18.30 Uhr - fünf Stunden nach seinem Verschwinden - kam die Meldung, dass der Mann wieder zu Hause sei. Die Polizei bestätigte die Rückkehr des Verschwundenen. Da er weiterhin in gesundheitlichen Schwierigkeiten war, wurde er letztlich von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

