Butterstcke

Was war das aufregend, mit der Mama in die Stadt zu gehen. Es bedeutete damals, nicht wie heute festgegurtet und angeschnallt im Auto lange stillsitzen zu mssen. Es bedeutete, die eine Strae weiter zu gehen als sonst. Normalerweise war mit Portemonnaie und Tragetasche bers Kopfsteinpflaster die nchste Straenecke das Ziel, wo in einem kleinen dunklen, khlen Raum vor einer Theke riesige Milchkannen, Getreide- und Mehlscke standen. In der Theke lag ein kleiner Berg, die mit blau-roter Schrift auf dem Pergamentpapier bedruckt waren, und es gab Flaschen mit Sahne. Die Milch wurde ins Trageknnchen gezapft.