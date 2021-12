Bereits 2020 unterstützten die Auszubildenden der Unternehmensgruppe Schäflein den Johanniter-Weihnachtstrucker. Auch in diesem Jahr sammelten sie Pakete an Schulen und Einrichtungen in Schweinfurt und der Region ein, damit die Johanniter sie zu Menschen bringen, die Unterstützung brauchen, heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter.

"Für unsere Auszubildenden gehört das Einsammeln der Päckchen schon fast zur Vorweihnachtszeit. Die Auszubildenden aus dem letzten Jahr haben den Neuen von der Aktion erzählt und alle waren sich einig, dass wir auch in diesem Jahr wieder unterstützen möchten", erzählt Christoph Heller, Finanzvorstand der Unternehmensgruppe Schäflein aus Röthlein. "Beim Einsammeln der Pakete hielten wir uns an die vorgegebenen Hygieneregeln."

Der Schutz vor Ansteckung stehe im Vordergrund. Deswegen haben die Johanniter es dieses Jahr ermöglicht, virtuell ein Päckchen zu packen; Durch Geldspenden, die Teile oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die Partner in den Empfängerländern zusammen.

"Für uns bedeutet Ausbildung, dass neben der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen auch die Persönlichkeit der jungen Menschen zum Verantwortungsbewusstsein für sich und die Umwelt entwickelt wird. Soziales Engagement ist ein weiterer Faktor, den wir unseren Auszubildenden weitergeben möchten", sagt Heller. Insgesamt haben die Azubis rund 300 Pakete gesammelt.

Weitere Informationen zur Aktion sowie zu Spendenmöglichkeiten gibt es unter: www.johanniter.de/weihnachtstrucker, auf Facebook (Johanniter Weihnachtstrucker), oder auf Instagram (@johanniter_weihnachtstrucker).

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Es fasst mehr als 25 500 Beschäftigte und 63 000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. red