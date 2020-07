Bereits Ende März hat die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag um den Forchheimer Abgeordneten Sebastian Körber als erste Landtagsfraktion entschieden, die Diätenerhöhung in diesem Jahr zu spenden. Die Anpassung der Diäten erfolgt jeweils zum 1. Juli eines Jahres zeitversetzt zur allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung und orientiert sich dabei an der Entwicklung der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste von Beschäftigten in Bayern.

"Jeder dritte Betrieb im Freistaat hat seit März Kurzarbeit angemeldet. Die Corona-Krise hat Bayern, Oberfranken und die Arbeitswelt hart getroffen. Viele Menschen bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Selbst gemeinnützige Organisationen haben mit weggebrochenen Spenden und fehlenden Mitarbeitern zu kämpfen", sagt der oberfränkische FDP-Politiker Körber, "mit der Spende der Diätenerhöhung wollen wir als FDP-Fraktion in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen der Solidarität setzen."

Sebastian Körbers Spende in Höhe von 2544 Euro kommt anteilig der THW-Jugend Forchheim, dem Tierheim Forchheim, dem Jungen Theater Forchheim, der Lebenshilfe Forchheim, der Hospizhilfe Cottbus, dem Förderverein zur Erhaltung des Baudenkmals Franz-Ludwig-Straße 16 Bamberg und dem Förderverein Familienschwimmbad Streitberg zugute. red