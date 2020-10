Eine Bestandsaufnahme des bisherigen Angebotes für die älteren Einwohner Ramsthals vorzunehmen, hat sich der Seniorenausschuss des Ramsthaler Gemeinderates, Klaus Kemmer, Roland Kühnlein und Florian Wahler, zur Aufgabe gemacht. Gleichzeitig will er neuen Bedarf eruieren. Mit einer Umfrage in allen Haushalten wurden Angebot und mögliche Ergänzungen ermittelt.

Nach Auswertung der Umfrage hatte der Ausschuss ins Pfarrheim zur Präsentation der Ergebnisse und zur Diskussion eingeladen, der rund 30 Bürger folgten. Bei der Betrachtung des vorhandenen Angebotes konnte festgestellt werden, dass es bereits eine nennenswerte Anzahl an Veranstaltungen und Möglichkeiten gibt, die unterschiedlich bekannt sind und genutzt werden.

So wurden bislang oder werden ab Herbst beispielsweise ein Stammtisch, Frauenturnen, eine Wandergruppe, ein Erzählcafé oder verschiedene Tagesausflüge angeboten.

Um das vollständige Angebot zukünftig immer aktuell präsentieren zu können, sollen verschiedene Möglichkeiten genutzt werden.

Basis ist immer ein gelber Aushang am dafür neu geschaffenen Schwarzen Brett in Metzgerei, Bäckerei sowie im Gemeindekasten. Für technikaffine Senioren soll dies durch die Bildung einer Whatsapp-Gruppe ergänzt werden, auf der die Neuigkeiten ebenfalls verbreitet werden. Ein Newsletter soll das Angebot abrunden, so dass gewährleistet werden kann, dass jeder interessierte Bürger Zugang zu den Informationen hat.

Mitnahmedienst

Die Ideen für neue Angebote zeigten ein breites Spektrum. So wurden gesangliche Veranstaltungen in Art eines Wirtshaussingens gewünscht, nachdem es im Ort keinen aktiven Gesangverein gibt. Ein Informationsabend zu neuen Medien soll den Senioren den Zugang und die Nutzungsmöglichkeiten von diesen erläutern.

Hinsichtlich der Mobilität gab es einige Anregungen. Diese reichten von einem Bürgerbus bis zu Transferdiensten von oder zu Wanderungen. Als Möglichkeit biete sich hier der Bus des SV Ramsthal an. Der Verein soll hierzu kontaktiert und ein Fahrer für diese Dienste wird dann gesucht werden. Durch den Wegfall des Geldautomaten in Ramsthal besteht möglicherweise auch Bedarf bei Fahrten nach Euerdorf oder Oerlenbach zu den dortigen Banken. Hier wurde ein Mitnahmedienst vorgeschlagen, der durch die möglichen Fahrer am Schwarzen Brett angeboten werden kann.

Wichtig ist auch das Angebot, ältere, kranke und alleinstehende Senioren regelmäßig zu besuchen. Anneliese Kemmer führt dies bereits durch, und neben Anni Wilm haben noch weitere Bürger ihre Bereitschaft hierzu erklärt.

Um ein Ausflugsprogramm hat sich Klaus Kemmer gekümmert. Zusammen mit dem örtlichen Busunternehmen soll hier ein Angebot aufgebaut werden. Dies soll auch Wirmsthaler Senioren zugänglich sein, da diese bereits jetzt auch Ramsthaler Teilnehmer bei ihren Fahrten willkommen heißen.