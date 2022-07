Willy Willeke hat turnusgemäß sein Amt als neuer Präsident beim Lionsclub Hammelburg-Bad Brückenau angetreten. Darüber informiert Peter Scheder, Pressereferent des Lionsclubs.

Auch in den vergangenen zwölf Monaten habe der Club regionale Projekte unterstützen können, auch wenn die Aktivitäten zum Sammeln von Geldern coronabedingt sehr eingeschränkt waren, heißt es in der Mitteilung an die Presse.

Mit dem Präsidentenwechsel sei ein geselliger Abend bei sommerlichen Temperaturen im Ristorante "Belvedere" in Bad Brückenau verbunden gewesen.

In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Clubjahr bedankte sich der scheidende Präsident Roland Korpak aus Hammelburg bei seinen Lionsfreunden und der Vorstandschaft. In vielfältiger Weise habe das Team dazu beigetragen, dass die clubinternen und die repräsentativen Veranstaltungen der vergangenen zwölf Monate auch unter den hinderlichen Corona-Bedingungen gut gelungen seien. Besonderer Dank gelte seiner Frau Raphaela für die Unterstützung während seiner Präsidentschaft. Er freue sich über die vielfältigen Projekte und Initiativen, die der Lions-Club durch Spenden und wohltätige Hilfe in der Region unterstützte.

Beim Ausblick auf seine Planungen legte der neue Lionspräsident Willy Willeke die Schwerpunkte der nächsten Monate auf weitere wohltätige Aktivitäten, kulturelle und gesellschaftliche Themen sowie medizinische Vorträge. Auch die Fortführung des Hammelburger Adventskalenders und des Bad Brückenauer Adventskonzerts mit dem Bläserensemble des Heeresmusikkorps ständen dieses Jahr wieder an. Sein Ziel sei es, mit den eingenommenen Geldern weiterhin Förderung im Bereich Bildung, Gesundheit und Soziales voranzutreiben. red