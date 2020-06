Wildunfälle halten Beamte auf Trab

Einige Wildunfälle hat es am Sonntag gegeben. Ein junger Autofahrer bemerkte am Sonntagmittag ein noch lebendes Reh am Straßenrand liegend. Er verständigte daraufhin die Polizei. Laut den Beamten ist von einer Kollision mit einem Fahrzeug auszugehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel.Nr.: 0971/ 714 90. Einen weiteren Wildunfall gab es zwischen Poppenroth und Garitz. Dort erfasste ein Autofahrer ein Wildschwein. Das Tier starb bei der Kollision. Laut der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Einen dritten Wildunfall gab es laut der Behörde bei Oberthulba auf der B 286. Dort kollidierte am Montagmorgen gegen 1 Uhr ein Fuchs mit einem Auto. Das Tier überlebte den Unfall und flüchtete. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. pol