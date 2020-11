Bettler waren im Bereich Motten unterwegs. Diese gingen durch den Ort und sprachen die Bewohner an. Sie zeigten einen Zettel vor, mit dem sie nach Arbeit oder Bargeld fragten. Solche Personen werden oft in Ortschaften abgesetzt, um Geld zu erbetteln und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeholt, berichtet die Polizei Bad Brückenau. In Bad Brückenau gingen zwei Mitteilungen über Personen ein, welche sich auf Terrassen geschlichen und die Wohnhäuser angeschaut hatten. Diese seien dann wieder weggerannt. In einem Fall konnte beobachtet werden, wie ein Mann in einen BMW mit polnischer Zulassung stieg und davonfuhr. In Geroda wurde ein Mann über sein Mobiltelefon aufgefordert, persönliche Daten herauszugeben, da der Mann am Telefon angeblich von der Bundespost sei und ein Paket zur Abholung hätte, obwohl seitens des Mitteilers kein Paket erwartet wurde. In Verdachtsfällen können Vorfälle der Polizei gemeldet werden, Tel.: 09741/6060. pol