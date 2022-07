Es herrscht konzentrierte Stille im Keller des Schondraer Rathauses. Mathilde Knuchel geht von Tisch zu Tisch. Sie dreht das angefangene Bild einer Teilnehmerin um, nimmt einen Pinsel und malt gekonnt ein paar Wölkchen in den blauen Himmel. Mit einem Tuch verwischt sie die Aquarellfarbe.

Ein Aha-Effekt für die Teilnehmerin. Dann setzt Knuchel ihre Arbeit fort, verschiedene Farbabstufungen geben dem Himmel Tiefe. "Etwas vormachen bringt viel mehr als tausend Worte mit Erklärungen", betont Knuchel nach getaner Arbeit.

Bereits seit 27 Jahren gibt die Seniorin hier in Schondra Tipps für die unterschiedlichen Maltechniken. Zuerst in verschiedenen VHS-Kursen, schließlich in einer Malgruppe, die seit 2009 auch als Verein eingetragen ist. Dabei möchte sie nicht nur die Techniken vermitteln. "Es geht nicht darum, Kunstwerke zu schaffen, sondern sie zu verstehen", sagt sie. Für sie ist Kunst kein Lückenbüßer, sondern lebensnotwendig.

Acht aktive Malerinnen

Kein Wunder, denn die gelernte Kunsterzieherin hat auch schon in ihrem beruflichen Leben die Kunst in den Mittelpunkt gestellt. Mit dem Renteneintritt zog die gebürtige Sächsin nach Schondra und führte ihren Beruf als Hobby weiter. "Zeitweise hatten wir 18 Mitglieder, damals waren es noch mehr aktive Malerinnen als heute", sagt sie. Derzeit finden sich gerade einmal rund acht Personen im Malkeller im Schondraer Rathaus ein.

Und genau das ist das Problem. Viele Teilnehmerinnen haben erst nach Rentenbeginn so richtig Zeit, um sich dem Hobby zu widmen. "Viele sind schon gestorben und junge kommen kaum noch nach", sagt Knuchel. Aber dafür möchte sie werben, denn "bei uns kann jeder ohne Vorkenntnisse anfangen". "Nur eine Ehrfurcht vor Dingen, die man nicht essen oder trinken kann, sollte man mitbringen", fügt sie lachend hinzu.

Die vergangenen zwei Jahre haben dem Verein natürlich zusätzlich zugesetzt. Trotzdem habe sie sich immer wieder mit wenigen Teilnehmerinnen getroffen und weiter gemalt und Techniken verfeinert. "Wenn das nicht gewesen wäre, gäbe es den Verein vermutlich nicht mehr", spricht sie offen aus.

Der Raum im Rathaus werde freundlicherweise von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. "Ohne ihn wären die jahrelangen Malstunden kaum möglich." Dafür ist Knuchel besonders dankbar. Für die Arbeit geht die Kunsterzieherin mit den Teilnehmerinnen gerne nach draußen, um Landschaften und Stimmungen in der Natur zu malen. Die entstandenen Gemälde sammelt sie allesamt in einem Album, verkleinert kopiert und akribisch nach Themen geordnet.

Eine Seite im Album zeigt beispielsweise alte Gebäude in Schondra und den Gemeindeteilen. Sie sind besonders detailgetreu gemalt. "Diese Bilder hatten wir zur 1200 Jahr-Feier ausgestellt", erklärt Knuchel. Ein Zeitzeugnis, das bleibt. Eine Teilnehmerin sagt: "Ich komme gerne hierher, wir reden natürlich auch über private Ereignisse wie zum Beispiel die Geburt von Enkelkindern".

Die Malkurse des Vereins Palette Schondra finden jeden Montag ab 15 Uhr und Dienstag ab 9 Uhr im Keller des Rathauses in Schondra statt. Hier kann nicht nur gemalt werden, sondern auch mit Speckstein oder anderen Materialien gearbeitet werden. Hobbymalerinnen und -maler können sich gerne bei Mathilde Knuchel unter Tel.: 09747 / 930 907 melden.