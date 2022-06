Es passiert zu wenig. Zumindest, was die Hilfe für die Betroffenen der Flut vom 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal angeht. Diese Meinung vertritt Claudia Wawerzinek, nachdem sie sich vor Ort mehrfach ein Bild gemacht hat.

Die Bad Brückenauerin möchte eine weitere Idee umsetzen und dafür werben: ein Weinfest am 15. Oktober, umrahmt von Musik, zu dem Vereinsmitglieder und Privatpersonen aus dem Landkreis Bad Kissingen, aber auch dem angrenzenden Osthessen fahren. Der Erlös aus Weinverkauf und Verköstigung soll den Flutopfern zugute kommen, die Wawerzinek auch durch den Ukraine-Konflikt als weitgehend vergessen und im Stich gelassen sieht. Aber auch Spenden würde sie gerne mit in die Katastrophenregion nehmen.

Geplant ist, per Bus an jenem 15. Oktober ins Ahrtal zu fahren, dort durch die reichlich vorhandenen Weinberge zu wandern und am Abend wieder in die Rhön zurückzukehren.

Jugendliche mehr als erwünscht

Einige Anmeldungen gibt es schon, Wawerzinak hofft auf viele mehr. "Es wäre toll, wenn sich uns Jugendliche anschließen. Im Ahrtal leben auch viele von ihnen." Die Bad Brückenauerin hofft auch, dass Musiker oder ganze Kapellen aus der Rhön mitfahren, um das Fest untermalen zu können.

Die Busfahrt kostet für Erwachsene 30 Euro; Jugendliche zahlen 20 Euro, Kinder nichts. Anmeldungen unter 0151/56304142 oder an claudiawawerzinek@hotmail.com