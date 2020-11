Die Feuerwehr Neuhaus ist seit 2018 mit der Feuerwehr von Anina-Steierdorf in Rumänien verpartnert. Der junge Neuhauser Feuerwehrmann Osvaldo Nechita stammt aus diesem Ort und er stellte den Kontakt mit der dortigen FFW und dem Vorsitzenden Cristian-Liviu Mosoroceanu her. Besuch und Gegenbesuch fanden bereits statt und beide Wehren können sich "gut riechen".

Partnerschaft

Durch diese Partnerschaft lernte die Neuhauser Wehr Liane Klemm vom Verein Viitor-Zukunft e.V. kennen. Sie ist gebürtige Rumänin und eng mit Anina-Steierdorf und den Menschen dort verbunden. Schon seit einigen Jahren sammelt sie Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder. "Im letzten Jahr konnten wir uns mit 24 Päckchen an der Weihnachtsaktion beteiligen", so die Vorsitzende der Neuhauser Feuerwehr, Waltraud Burkhardt. "Und in diesem Jahr haben wir durch Feuerwehr, Ortsverein, Kollegen und Freunde sage und schreibe 74 personalisierte Pakete mit Süßigkeiten. Spielzeug und Hygieneartikeln zusammen bekommen. Und dazu noch etliche Kartons und Säcke voller Kleidung, Schuhe und weiterer Spielsachen."

Der Verein Viitor-Zukunft möchte den Menschen in Rumänien eine Zukunft geben. Er möchte einfach helfen, wo die Not am größten ist.

Liane Klemm war geschockt, als sie nach zwölf Jahren Abwesenheit in ihre Heimatstadt zu Besuch gekommen ist und was aus dieser Stadt geworden ist. Sie hielt damals das Heimweh nicht mehr aus, blies alle gutgemeinten Warnungen in den Wind und fuhr endlich wieder nach Anina im Banat, nach Hause! Die Einsicht traf sie total unerwartet: Anina, eine ehemals florierende Bergarbeiterstadt, war nicht mehr das, was es einmal war! 2006 schloss dort die letzte Grube ihre Pforten und damit war das Schicksal Aninas besiegelt: Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit sind seither an der Tagesordnung. Auf der Suche nach Arbeit, verlassen Eltern ihre Familien, gehen ins Ausland. Die Kinder und die Alten sind dann auf sich alleine gestellt.

Der Verein Viitor-Zukunft entstand aus dem Wunsch heraus, Kindern eine lebenswerte Zukunft und Senioren den verdienten Lebensabend zu ermöglichen. "Seit unserer Gründung verfolgen wir nun das Ziel, den Schwächsten der Gesellschaft zu helfen: den Kindern und den Senioren", so Klemm. Das Team besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitarbeitern und alle setzen sich für jeden ein, der Hilfe braucht.

Folgende Aktionen laufen immer wieder: Hilfsgütertransport, Weihnachten - ein Fest der Freude, warmes Mittagessen, Bildungsprogramm und sinnvolle Freizeitgestaltung.

In Neuhaus packten die eifrigen Wehrler die vielen Weihnachtspäckchen und Spenden in den FFW-Transporter und in einen Hänger, der dann zu Liane Klemm nach Randersacker bei Würzburg gebracht wird. Von dort aus geht alles nach Rumänien. Das nächste Projekt ist die Aktion "Weihnachtsessen". Für 5 Euro gibt es für ein Kind nicht nur aus dem Kinderhaus Anina-Steierdorf, ein warmes Essen!

Kontaktdaten

Wer den Verein unterstützen möchte, kann Kontakt aufnehmen (E-Mail: info@viitor-zukunft.de) zum Verein Viitor-Zukunft.

Es gibt auch ein Spendenkonto. Die Kontodaten: IBAN: DE85 7905 0000 0047 0536 99 BIC: BYLADEM1SWU. Johanna Blum