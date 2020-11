Irgendwie passt das Malheur, das in Zeil am Dienstag passiert ist, in das Corona-Jahr 2020. Der Bauhof der Stadt holte mit schwerem Gerät aus einem Privatgarten im Neubaugebiet eine mächtige Fichte ab, um sie auf dem Marktplatz als Weihnachtsbaum aufzustellen. Der Baum wurde in das vorbereitete Loch vor dem Rathaus gesteckt. Weihnachten kann kommen, möchte man an dieser Stelle sagen. Ganz so ist es nicht: Die Mitarbeiter des Bauhofs bemerkten, als der Baum stand, dass der Stamm im Bereich der Spitze angebrochen war, wie Christian Wittig, der Chef des Bauhofes, auf Anfrage bestätigte. Das kann gefährlich werden, wenn ein Sturm den Baum erfasst. Die Fichte musste daher aus der Haltevorrichtung entfernt werden. Jetzt braucht die Stadt einen neuen Weihnachtsbaum. Unser Bild entstand bei der Abholung der Fichte im Zeiler Neubaugebiet. Foto: Klaus Schmitt