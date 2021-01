In einem Webinar am 27. Januar präsentieren die beiden IHK Würzburg-Schweinfurt und Heilbronn-Franken Praxisbeispiele zur digitalen Sichtbarkeit von Innenstädten sowie Konzepte zur Liquiditätssicherung für Händler und Dienstleister.

Die Corona-Krise stellt das innerstädtische Gewerbe vor enorme Herausforderungen, heißt es in der Pressemitteilung. So habe die Pandemie beispielsweise den Strukturwandel im Handel deutlich beschleunigt: Sinkende Passantenfrequenzen, der Lockdown bei innerstädtischen Dienstleistern und die Absage kultureller Events mindern den Erlebnismehrwert für Besucher. Doch viele Händler und Dienstleister passen ihre Geschäftsmodelle an die Umstände an, etwa in Form neuer Marketing- oder Vertriebskonzepte. Eine wichtige Rolle spielen außerdem die Standortkooperationen vor Ort: Werbegemeinschaften, Stadtmarketingvereine und regionale Institutionen erweisen sich als Krisenmanager und unterstützen durch gezielte Projekte.

Nach fast einem Jahr voller Corona-Beschränkungen lohnt daher ein Rückblick: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zukunftsforum Handel" möchten die IHK Heilbronn-Franken und die IHK Würzburg-Schweinfurt in einem gemeinsamen Webinar am 27. Januar ab 18.30 Uhr Erfolgsmodelle und Best-Practice-Beispiele zur Stärkung von Innenstädten vorstellen. In Praxisberichten und in offener Diskussion werden dabei unter anderem die digitale Sichtbarkeit von Innenstädten, Konzepte zur Liquiditätssicherung für Händler und Dienstleister, der sichere Stadtbesuch oder Möglichkeiten der Logistik im Endkundengeschäft aufgegriffen.

Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an Händler und Dienstleister, Werbegemeinschaften, Stadtmarketingvereine, Kommunen sowie sonstige Interessierte.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: events.wuerzburg.ihk.de/webinarzukunftsforum

Information: Dr. Christian Seynstahl, IHK, Tel. 0931/ 419 43 14, E-Mail: christian.seynstahl@wuerzburg.ihk.de oder unter www.wuerzburg.ihk.de red