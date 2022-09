Im gemeindeeigenen Mietshaus (ehemals Lehrerwohnhaus) wurde Schimmelbefall festgestellt. Aus diesem Grund war ein Architekturbüro beauftragt worden, eine Bestandsaufnahme des Gebäudes vorzunehmen und Möglichkeiten einer energetischen Sanierung aufzuzeigen. Die vorgelegten Maßnahmen würden die Gemeinde rund 100.000 Euro kosten, die teilweise auf die Miete umgelegt werden könnten. Die erwartete Einsparung läge pro Jahr bei etwa 5000 Euro für alle Mieter zusammen. Roland Herterich (ABB/Interessengemeinschaft) sieht den Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen als nicht sinnvoll an. Bürgermeister Rainer Morper meinte dazu, dass eine Dachdämmung erst vorgenommen werden sollte, wenn eine neue Dachdeckung anstehe. Klaus Kemmer (Ramsthaler Liste) brachte eine zentrale Wärmeversorgung der gemeindlichen Gebäude in diesem Bereich ins Gespräch und Andreas Günder (ABB/Interessengemeinschaft) regte den Einbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lehrerwohnhauses an. Markus Lomb merkte hierzu an, dass dies bei einem Mietshaus erheblich aufwendiger hinsichtlich Abrechnung und steuerlicher Behandlung sei. 2. Bürgermeister Andreas Neder (ABB/Interessengemeinschaft) brachte die Versammlung wieder auf das Ausgangsproblem der Schimmelbeseitigung zurück. Der Gemeinderat beschloss, momentan keine der vom Architekturbüro vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. Man will sich wie bisher um die Instandhaltung des Gebäudes kümmern.

Der Bürgermeister informierte, dass er die Bürgerversammlung in anderer Form durchführen möchte. Die Veranstaltung solle nachmittags beginnen und Ehrungen beinhalten. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Als Termin ist der 30. Oktober ab 14 Uhr vorgesehen.

Er stellte dem Rat auch den Entwurf eines Fotorahmens vor, der in zehn Ortschaften der Tourismusgemeinschaft "Frankens Saalestück" vor einem attraktiven fotografischem Hintergrund aufgestellt werden soll. Das Gremium fand diesen Entwurf wenig attraktiv. Einmal mehr wurde über die Arbeiten und Projekte von "Frankens Saalestück" diskutiert. Die Gemeinde zahle erhebliche Mitgliedsbeiträge und möchte deswegen besser informiert werden. hla