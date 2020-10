Die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Haßberge weist auf einen Vortrag in Zeil hin. Bernhard Gehringer liest aus seinem Buch "Der Versunkene". Worum geht es darin?

Der Zeilitzheimer Bürgermeister Franz Räth (SPD) kehrte am 1. Februar 1977 von einem Empfang in Schwebheim nicht mehr auf seinen Aussiedlerhof zurück. Bernhard Gehringer geht in seiner Lesung im Dokumentationszentrum "Zeiler Hexenturm" am Donnerstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr diesem Rätsel nach. Er möchte es als Milieustudie aus der Zeit der Gebietsreform verstanden wissen und zeichnet ein bewegtes Bild der aufgewühlten, rebellischen Zeit. Die laut VHS "sehr gründlichen Recherchen" bieten überraschende Querverbindungen zu anderen schillernden Persönlichkeiten der damaligen Lokal- und Regionalpolitik. So entsteht vor dem geistigen Auge des Lesers ein "alternativer Heimatroman". Eine Anmeldung bei Petra Hohenberger, Ruf 09524/850686, oder unter www.vhs-hassberge.de ist nötig. red