Wäre, hätte, Fahrradkette

Es klang so schön: Mehrwertsteuersenkung für alle als Kaufanreiz für den Verbraucher. Darüber habe ich mich gefreut. Aber nur kurz: Denn bei den Gütern des täglichen Bedarfs macht die Senkung , wie meine Oma so schön sagt, "das Kraut auch nicht mehr fett". Oder anders formuliert: Schön, dass reiche Menschen ein teueres Auto jetzt günstiger bekommen, aber mir bringt das wenig. Darüber will ich mich gar nicht beschweren. Allerdings wundere ich mich, wie wenig durchdacht die Mehrwertsteuersenkung im Detail durchdacht ist und vor allem: wie sparsam diese Details kommuniziert werden. Es ist doch abzusehen, dass die Leute sich beschweren, wenn der Nachbar seinen Strom günstiger bekommt. Woher sollen die Menschen wissen, dass auch die Anbieter von den plötzlichen Anforderungen überrollt werden? Dass auch sie nur häppchenweise Informationen bekommen und dann zusehen dürfen, wie sie zurecht kommen? Es braucht viel Geduld, um auf offene Fragen Antworten zu bekommen - trotz, oder gerade wegen der Informationsflut.

k.mueller@infranken.de