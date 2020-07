Von Tabata bis Klimawandel

Andreas Scheuerer Noch im Mai hat die Corona-Pandemie den Unterricht an der Volkshochschule in Höchstadt vollständig lahmgelegt. An Pfingsten liefen die ersten Kurse wieder an, teils unter strengen Richtlinien. Nun stellt die Bildungsstätte ihr neues Programm für das Wintersemester vor: Ab dem 1. September starten 220 Kurse, wovon 27 neu im Programm sind. Unter welchen Bedingungen die Kurse stattfinden, kann Leiter Bernd Riehlein nicht abschätzen, er hoffe aber auf eine Entspannung der Lage.

Mit dem Wintersemester eröffnet die VHS drei neue Standorte, in denen 20 der neuen 27 Kurse abgehalten werden, sagt Riehlein. Man habe mit drei Gemeinden verhandelt, nun unterrichtet die VHS zusätzlich an der Grundschule in Lonnerstadt, im Rathaus von Mühlhausen sowie im Haus der Begegnung von Vestenbergsgreuth. "Wir sind froh, dass wir die neuen Außenstellen hinzugewinnen konnten, um unser Angebot ausbauen zu können", sagt Riehlein.

Im neuen Kursprogramm befindet sich zum Beispiel das "Circuit Training und Tabata" von María Canelos Viteri - ein Bewegungstraining, das ohne Geräte auskommt. Die Choreografie zum Training hat die Ecuadorianerin selbst entwickelt, es komme einer Art Zumba gleich, sei aber etwas spritziger, sagt sie. Um jungen Müttern wieder zur Wunschfigur zu verhelfen, bietet die Tanzpädagogin zudem ein "Mama-Baby-Workout" an. Sie habe viele Anfragen erhalten, sodass sie nun den Kurs nun zweimal wöchentlich anbieten will, berichtet Canelos Viteri.

Um die Bürger über den aktuellen Stand der Klimaforschung zu informieren, hält Dietmar Schäffer den Vortrag "Klimawandel und Energiewende". Der Mikrobiologe hat in den vergangenen 15 Jahren auf verschiedenen Expeditionen nach Grönland und Spitzbergen zum Thema geforscht. Auf seinen Reisen sei der Vortrag entstanden, der Neues zum Wissenstand beitragen soll, sagt Schäffer.

Mehr Kurse für Ehrenamtliche

Auch das Kursangebot für ehrenamtliche Helfer hat die VHS für das Wintersemester ausgebaut. Angeboten werden zum Beispiel Kurse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sowie ein Anti-Rassismus-Training, das sich gegen Stammtischparolen richtet, sagt Riehlein. Zu dem weitreichenden Angebot kommen außerdem neue Kochkurse für die asiatische und die fränkische Küche hinzu.

Mit den neuen wie mit den etablierten Kursen will die VHS Menschen weiterhin für die Bildungsstätte begeistern. Zwar habe die Corona-Krise die Menschen verunsichert, sagt Riehle der Zuwachs an Kursteilnehmern, den die Volkshochschulen im ganzen Land seit Jahren verzeichnen, sei aber auch in Höchstadt seit Jahren ungebrochen. Natürlich hänge es davon ab, wie sich die Lage entwickelt, sagt Bürgermeister Gerald Brehm (JL). "Wir wollen aber alles anbieten, was coronabedingt geht." In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl an Kursteilnehmern der VHS Höchstadt von 15 000 auf 24 000 gestiegen.