Voll auf den Hund gekommen

anette schreiber Was waren wir schon einsam mit den Sthlen herumgesessen. Fr Wattendorf schwante mir nichts Gutes. Doch gerade als ich einmal diagonal durch das Dorf gefahren war, um herauszufinden, wo hier wohl die Ortsmitte sein knnte, winkte FT-Fotografin Barbara Herbst am Straenrand. Sie hatte jemanden gesichtet. Super! Schnell den Polo parken und anpirschen. Die Frau im Hof hat keinen FT und wei auch nichts von der Sommertour. Aber - was fr ein Glckstreffer - sie hat Zeit und lsst sich auf das Interview ein. Jetzt rasch die Sthle herbeischaffen. Die werden von Mal zu Mal irgendwie schwerer. Passt, im Hof haben wir den Kirchturm im Blick, also haut das mit der Ortsmitte hin.