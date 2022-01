Hildegard Madl, geborene Göldel, ist zwar nicht in dem Frankenwaldstädtchen geboren, sondern in Halle an der Saale, aber dennoch ist sie eine weltoffene "Stanicherin", die sich am gesellschaftlichen Leben in der Stadt beteiligt, und das wurde auch an ihrem 80. Geburtstag mehr als deutlich. So konnte sie zahlreiche Glückwünsche von Vereinen entgegennehmen, in denen sie sich seit dem Wohnortwechsel von der Landeshauptstadt München nach Stadtsteinach im Jahr 1994 in hohem Maße engagiert. Besonders freute sich die Jubilarin aber über den Besuch ihres Sohnes, der mit dem Enkel aus der oberbayerischen Heimat Raubling zum Gratulieren kam.

Nach dem Schulbesuch absolvierte die Jubilarin eine Ausbildung bei Ireks im kaufmännischen Bereich und blieb dem Beruf auch nach den wohnortbedingten Wechseln ihres Ehemannes Josef - Beamter beim früheren Bundesgrenzschutz - immer treu, zuletzt 21 Jahre in der Verwaltung bei der Caritas in München.

Für das "Stanicher Mädchen" war es aber überhaupt kein Problem, sich hier schnell wieder heimisch zu fühlen, denn die Verbindung nach Stadtsteinach ist nie abgerissen. Zusammen mit ihrem Ehemann ist Hildegard Madl besonders dem Frankenwaldverein verbunden und wurde an ihrem Geburtstag durch Landrat und Ortsvorsitzenden Klaus Peter Söllner für ihre Verdienste mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Daneben gratulierte Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD) nicht nur für die Stadt Stadtsteinach, sondern auch für die Gymnastikabteilung des TSV Stadtsteinach, in der Hildegard Madl immer noch aktiv ist. Wolfgang Bobek überbrachte die Glückwünsche der Kolpingfamilie und dankte zugleich für die Führung des Kassengeschäfte des Vereins. Weitere Glückwünsche gab es von Pfarrer Sebastian Masella, vom Wallfahrtsverein der Basilika Marienweiher, dem Caritas-Kreisverband Kulmbach und dem Gartenbauverein Stadtsteinach. Rei