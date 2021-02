In einen wahren Beschlussmarathon begab sich der Stadtrat von Bad Rodach in seiner jüngsten Sitzung. Es ging um die Änderungen mehrerer Flächennutzungspläne, und es mussten rund 60 Einzelbeschlüsse gefasst werden. Zwei Themen werden den Stadtrat wohl noch länger beschäftigen: die Einziehung des Wiesenweges und die Entwidmung eines Teilstücks der Bahnstraße. Beim Wiesenweg läuft derzeit noch die Auslegungsphase. Es wird jetzt schon deutlich, dass die Bürger den Wiesenweg nicht aufgeben wollen. Eingaben von Bürgern wolle er zu gegebener Zeit gesammelt dem Stadtrat vorstellen, kündigte Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) an. Nur so viel verriet Ehrlicher: "Es ist erstaunlich, wie viele Bürger den Wiesenweg mit ihrem Hund zum Gassi gehen nutzen." Beim Thema Bahnstraße betonte Klaus Geuther (SBB): "Rechtlich nicht möglich." Die Stadträte erklärten dann doch mehrheitlich die Absicht, rund 100 Meter der Bahnstraße einziehen und damit dem Betriebsgelände der Firma Habermaaß zurechnen zu wollen. Einwände gegen dieses Vorhaben können innerhalb der nächsten drei Monate bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. mr