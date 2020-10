1001 Motive, die man in wenigen Schritten nachzeichnen kann. Mal sind es nur zwei Schritte, mal sieben. Am Anfang ist eine kleine Zeichenschule zu finden, am Ende ein Register. Und mittendrin findet sich die Veste Coburg und das Coburger Fuchsschaf. Für die Designerin des aktuell erschienenen Zeichenbuches durften die beiden Motive einfach nicht fehlen. So ein bisschen Lokalkolorit macht das Buch einfach noch ein bisschen persönlicher, findet Christine Rechl.

Nachschlagewerk

"Mir hat das Buch großen Spaß gemacht, auch wenn ich zwischendrin dachte, es wird nie fertig - 1001 Motive sind eine ganze Menge", sagt sie und erklärt damit die Vielfalt, die in dem Werk steckt. Herausgekommen ist fast schon ein kleines Nachschlagewerk - "das könnte auch für Lehrer hilfreich sein, die schnell mal einen Geparden oder einen Bagger zeichnen möchten".

Am meisten Spaß werden Kinder mit dem Buch haben, und Erwachsene, die sich ihr kindliches Gemüt bewahrt haben - und gerne zeichnen. Da ist sie sich sicher. Sie selbst ist eine leidenschaftliche Schaf-, Elch- und Katzenzeichnerin. Ob für Geschenkpapiere, Kaffeetassen oder Wolldecken, Christine Rechl verkauft ihre Motive europaweit.

Doch zurück zum Buch: Durch Nachzeichnen und Abpausen lerne man auch Zeichnen. Wie beim Schreiben sei es vor allem die Übung, durch die man lernt. Zeichnen lernen kann jeder. Zeichnen trainiere die Wahrnehmung, die Motorik der Hände und letztendlich das Gehirn - davon ist sie überzeugt. Das Buch würde sich auch gut eignen, um Deutsch zu lernen - 1001 Worte sind kein so kleiner Wortschatz.