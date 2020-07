Verwirrung auf der B2

Ich lebe und arbeite nun schon einige Zeit in der Region um Forchheim. So manches Wochenende verbringe ich also in der Fränkischen Schweiz. Doch kaum ein Ausflug vergeht, ohne, dass ich neue Ortschaften kennen lerne. Oft natürlich nur, weil ich vorbei fahre oder durchwandere. Und dabei war ich letztens ziemlich verwirrt. Zwei Orte mit dem gleichen Namen innerhalb weniger Kilometer? Kann das sein?

Eigentlich hatte ich meine Ortskenntnis für relativ gut eingeschätzt. Doch zwei gleiche Namen? Bin ich im Kreis gefahren?

Wenige Kilometer später hatte ich schon vergessen, dass ich vermeintlich zweimal an Mönchs vorbei gefahren war.

Doch auf dem Rückweg entdecke ich auf der B2 wieder die Ortsschilder. Und jetzt sehe ich auch den Unterschied. Münchs und Möchs. Ziemlich nah beinander.

Jetzt will ich es aber doch genau wissen. Haben die beiden vielleicht sogar die gleiche Postleitzahl?

Ich wette: 90 Prozent der Bewohner des westlichen Landkreises Forchheim können mir nicht sagen, welcher der beiden Orte tatsächlich zu unserem Landkreis gehört. Nur drei Kilometer trennen die beiden Ortschaften. Aber nicht nur das. Auch eine Landkreisgrenze liegt dazwischen.

Während Münchs zu Betzenstein und damit in den Landkreis Bayreuth gehört, liegt Möchs auf Forchheimer Seite und gehört zu Hiltpoltstein. Tja. Wieder was gelernt. Und bei so ganz unterschiedlichen Postleitzahlen (91282 und 91355) besteht zumindest bei der Post keine Verwechslungsgefahr.