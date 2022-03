Mit einer Geldspende von 500 Euro will der VdK-Ortsverband Lanzendorf ein Zeichen zur humanitären Hilfe in der Ukraine und auch deren Flüchtlinge setzen. Vorstandsmitglied Uwe Täuber: "Wir wollen damit auch Solidarität zeigen und andere Ortsvereine und Kreisverbände aufrufen, die schreckliche Lage von der humanitären Seite zu unterstützen. Wir hoffen auch, dass es bald zu einem Waffenstillstand kommt und die Diplomatie am Ende der Sieger sein wird." Unser Bild zeigt von links die Vorstandsmitglieder Uwe Täuber, Sigrid Seiferth, Beate Lang, Elsbeth Kreutzer, Peter Schubert und Ingrid Pöhlmann. Foto: Werner Reißaus