Jede Menge Ärger bringt einer Mercedes-Fahrerin eine Unfallflucht in Poppenlauer mit hohem Sachschaden ein. Mehrere Hinweise bei den Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur der Frau. Wie die Polizei Bad Kis­singen meldete, stellte am Mittwochvormittag eine 64-Jährige fest, dass ihr VW-Golf an der linken Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Ihr Pkw war ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Kirchgasse in Poppenlauer abgestellt. Ebenso wies ein Baum eine kleine Beschädigung. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen ließen mehrere Hinweise auf eine Mercedes-Fahrerin schließen. Die Unfallverursacherin und ihr Fahrzeug konnte daraufhin angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass sich der Unfall bereits am Vortag, gegen 16.30 Uhr, ereignet hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro. Ob am Baum ein finanzieller Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. pol