Am Freitagnachmittag entwendeten zwei unbekannte Männer unter anderem Bargeld aus einem Fahrzeug in der Pödeldorfer Straße. Der Fahrer hatte dieses kurz unversperrt abgestellt, um Pakete zuzustellen. Das nutzten die Unbekannten, um im Inneren nach Wertgegenständen zu suchen. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/ 9129210 entgegen.

Parfüm-Diebe bei Kontrolle erwischt

Während der Kontrolle eines Fahrzeuges am Donnerstagfrüh in Bamberg fanden die Polizisten eine Vielzahl von Diebesgut auf. Neben zehn originalverpackten Parfümflaschen verschiedener Marken wurde noch eine Vielzahl von neuwertigen Kleidungsstücken sowie eine große Anzahl von Kosmetikartikeln mit einem Wert von insgesamt rund 2000 Euro gefunden. Der 36-jährige Fahrzeugführer aus Osteuropa hatte zudem einen Reisepass bei sich, in dem ein Stempel gefälscht worden war.

In Kleingärten eingebrochen

Vermutlich im Laufe der Woche verschafften sich Unbekannte Zugang zu mehreren Kleingärten im Bereich des Aufseßhöfleins. Der Schaden kann laut Polizei bislang nicht betitelt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt entgegen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich ebenfalls unter der Telefonnummer 0951/ 9129210 zu melden. pol