Übungsbetrieb startet wieder

Nach knapp dreimonatiger Pause kann auch beim TSV Staffelstein unter den Auflagen des Infektionsschutzgesetzes der Bayerischen Landesregierung ab dem heutigen Montag der Trainingsbetrieb zum Teil wieder aufgenommen werden. Dies betrifft vor allem folgende Gruppen, die sich vorher mit ihrem Übungsleiter in Verbindung setzen sollten: Ganzkörper-Gymnastik am Mittwoch, Frauen-Gymnastik am Donnerstag und X-Fitness am Freitag. Die Teilnehmer der Übungsstunde "Fit durchs ganze Jahr" am heutigen Montag werden gebeten, sich telefonisch bei Herbert Menhorn zu melden, da aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen zwei Gruppen gebildet werden müssen.

Sämtliche Kinderturnstunden sowie das Training Judo, Ju-Jutsu, Fußball und Tischtennis bleiben weiterhin ausgesetzt. Die Mitglieder aller anderen Abteilungen (Basketball, Faustball, Leichtathletik und Ballett) werden von ihren Übungsleitern oder Abteilungsleitern über die Modalitäten des Restarts informiert. red